7 escaleras de madera ¡para 7 necesidades distintas!

Tú, como esta casa, estás chapado a la antigua . Tus necesidades son muy distintas a las contemporáneas; tus prioridades no son correr arriba abajo trabajando hasta desgastarte para ser el presidente de una compañía exitosa, sino vivir a tu ritmo.

Esta escalera es pesada, incluso tiene una base de piedra, esto habla de una estructura que se hizo para durar y para no tener que ser remodelada. Es muy vieja, aunque esté bien cuidada, y tiene un diseño tradicional que no pasa de moda. Es una buena escalera para casas rústicas con amplios espacios, para casas propias, no rentas ni departamentos. Una escalera rústica está pensada para personas que ya viven en su hogar, que han echado raíces. La gente va a visitarlas, no al revés, son ellas el centro y orígen de grandes familias y fuertes lazos de amistad.