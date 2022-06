8 tips para quitar el moho del papel tapiz ¡para siempre!

Si has probado la mayoría de los métodos anteriores y no han dado resultado, compra un producto antimoho. Existen muchas marcas comerciales en los supermercados que podrás adquirir. Sigue las instrucciones que vienen en el empaque y cuida que tu piel, ojos, nariz y boca, no queden expuestos al químico.

Ahora bien, recuerda que cortar el suministro de humedad repercute en el crecimiento del hongo. Así que prueba con la ventilación, la deshumidificación y la limpieza constante con productos naturales, antes de utilizar productos que puedan dañar el medio ambiente y a tu papel tapiz.