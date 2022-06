7 consejos para que tu casa se vea ¡limpia y sensacional!

Lo más desesperante de una casa sucia es el caos. Los juguetes de los niños regados por toda la casa, los vasos y platos de la cocina en la sala, la basura en el jardín, etc. Así que para iniciar con la limpieza el primer paso es recoger todas las cosas, que no utilizas diariamente, como adornos o algo extra que hayas sacado. Pero antes de comenzar a guardar cosas y a regresar tu casa a su aspecto natural, cerciórate de tener en qué guardar las cosas. Probablemente las cajas de cartón sean una buena opción para todo lo que no se rompa, pero para qué gastar tanto en periódico para envolver las cosas frágiles. Mejor corre a cualquier tienda departamental, o incluso en los supermercados, y compra algunas cajas de plástico, así podrás proteger mejor tus cosas contra la humedad, y garantizar que todas tus cosas tengan un lugar específico, y que te sea más fácil guardar todo.