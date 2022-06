7 ideas de decoración para casas modernas

El espacio bajo la escalera es un problema común en muchos hogares, no porque sea un problema por si mismo, sino que casi siempre lo desaprovechamos. La verdad es que este es un sitio muy limitado físicamente, pero nos deja mucho espacio para dar rienda suelta a la imaginación. Existen una infinidad de soluciones, y esta es la prueba viviente. ¿Por qué no crear un pequeño jardín con piedras? ¿No te parece una idea fantástica? Además de ser un rincón acogedor, este ejemplo de decoración moderna, también es bastante fácil de conseguir y su mantenimiento es prácticamente inexistente. Por lo tanto, si no quieres tener un montón de trabajo, pero quieres tener tu casa lo más bella posible, ¡esta propuesta de HC Interiores es una gran solución!, y también puedes consultar otros consejos para aprovechar el espacio bajo la escalera.