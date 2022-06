6 ideas eficaces para decorar una cocina estrecha

Ya sabemos que los colores claros sólidos dan amplitud a cualquier espacio. Ahora imagina que utilices materiales brillantes que reflejen la luz y multipliquen el espacio para crear un efecto de longitud, como si fuera un espejo. Es el mismo principio de menos es más pero dándole prioridad ahora, al uso de blancos, beiges, grises y cromados.

Los acentos de colores vivos están permitidos mientras sean detalles que dirijan la mirada al otro extremo de la habitación. Se trata de alargar el espacio visualmente, no de cortarlo. No por esto sólo comprarás electrodomésticos de color blanco, tampoco queremos que tu cocina parezca un paisaje nevado. Piensa en Piet Mondrian para hacer una composición equilibrada con ciertos colores obscuros que no interrumpan la línea imaginaria del diseño, como el modular en la imagen.

Sin embargo, a la hora del acabado del piso, debes olvidarte de las líneas divisorias. Así que el relleno de las juntas de las baldosas deberá ser claro, al igual que el cielo raso y las paredes. Allí sí que prevalecerá el blanco.