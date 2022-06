Colores cálidos vs. colores fríos – ¿Cuáles para cada habitación?

Los pasillos son una zona de tránsito que a veces no nos detenemos a decorar como debe ser. ¿Pero no es donde recibimos a nuestros invitados cuando llegan a nuestra casa? Un esquema neutral-frío nos ayuda a realzar el espacio ya que le da estilo y elegancia, y porqué no, nos une con las otras habitaciones que sirven de socialización.

Si sientes que los colores fríos no le quedan a tu casa, incluye madera y metales cobrizos que siempre le darán calidez a los espacios. Algunos colores como el verde turquesa o el menta pueden ser fríos o cálidos dependiendo de los otros colores, materiales, iluminación y texturas se agreguen alrededor.