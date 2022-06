Cuarto de Huéspedes | Lienzos sin límites

Y en los estudios o lofts donde las paredes son más bien imaginarias, o bien la partición del espacio es el resultado de mobiliario e ideas fuera de lo común, de alguna manera nos hace la vida mucho más sencilla.

Si, la cama es inevitable y podemos sustituirla por un diván o un sofá cama, de preferencia seguir la paleta de colores que hayamos escogido para decoración, pero ¿por qué no recurrir a detalles chillantes aquí y allá? cojines, mantas y un pequeño sillón en este caso en amarillo canario, destacan más no opacan ni resultan insoportables aunque si conservan una actitud soberbia pero juguetona.

Con estas ideas, tu cuarto de huéspedes será el lugar preferido de todas las visitas, tanto así que deberás pedir que no te llegue un Alan Harper como en Two and a Half Men que nunca jamás se quiera ir…