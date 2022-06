Parrillas fantásticas: ideas para tu patio y terraza

Tener un asador en nuestro patio siempre es una gran idea, pero construir uno es aún mejor. Evidentemente todo se puede comprar. Puedes ir a una tienda especializada y adquirir un asador completo, prefabricado que parecerá que en realidad tu lo construiste en tu jardín. Funcionará a la perfección y en él podrás cocinar os mejores cortes y hamburguesas para tu familia y amigos. Sin embargo, seguramente todas tus comidas tendrán un sabor diferente, y más rico, si construyes tú mismo tu asador. Además de que será único en su género y podrás presumir de tus habilidades y destreza manual y sorprender a todos.

¿No has construido nunca nada de este estilo? No te preocupes, no es es excesivamente complicado, y esperamos que si sigues los pasos que aquí te indicamos, puedas construirlo en poco tiempo y con la mínima inversión, ya que los materiales a utilizar son muy baratos (arena, grava, cemento, ladrillos, agua y las parrillas metálicas donde cocinarás). ¿Estás listo? ¡A construir!