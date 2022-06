Comedores: ¡6 ideas para optimizar el espacio al máximo!

Siguiendo con la línea de lo que veníamos diciendo, hay unos muebles que pueden tener un alto valor decorativo y que pueden facilitar la vida en un comedor apretado, estos son los trinchadores.

Los trinchadores son estos muebles alargados donde normalmente se guarda la vajilla, jarras, manteles, etc. y donde se coloca la comida para que los comensales se sirvan. ¡Sé lo que estás pensando! Si no hay espacio para una gran mesa, ¡¿cómo lo podría haber para un trinchador?! Pero no te alarmes, puedes buscar diferentes opciones que se adapten a tu espacio o buscar una versión mucho más chica de esquina. Así es, será como un esquinero donde podrás guardar todos los platos y vasos que usas con regularidad. Otra idea es que consigas un trinchador que puedas colgar de la pared, así, aunque no puedas poner la comida encima, podrás guardar muchas cosas, no será estorboso y le dará mayor estilo a tu comedor.