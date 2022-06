7 maneras de optimizar el espacio en la cocina

Ante toda carencia de espacio y exceso de cosas que guardar: ¡Repisas!

No te preocupes, no se tienen que ver feas. Podrás tener una imagen negativa de las repisas, pensar que son como tablas desabridas de madera sintética que se pegan torpemente a la pared y que además se ven feas. Pero no tiene que ser así. En principio, como cuentas con una cocina pequeña, lo más conveniente son repisas angostas y que se ajusten de manera precisa al espacio, incluso puedes poner repisas en lugares como: detrás de la puerta encima de la ventana. Si no las encuentras mándalas a hacer, de esta forma podrás tener bellísimas repisas que además te sirvan para guardar cosas. Procura que lo que acomodes en las repisas se vea bonito, e incluso puedes agregar unas flores o un lindo adorno, así, las cosas que se vean más desastrosas quedarán guardadas de la vista en los cajones, y tus repisas lucirán al máximo.