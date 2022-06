6 tips que mantendrán a los mosquitos lejos de tu casa (y a tí, sin piquetes)

Los mosquitos buscan la luz, así que si quieres que no entren a tu recámara, procura utilizar una luz tenue. Puedes instalar diversos puntos luminosos, pequeños. Por ejemplo, la iluminación de esta habitación en la cual se crea un camino con focos LED para el trayecto de la cama al baño, y un par de lámparas de noche que pueden proporcionar una iluminación suave a la recámara. No sólo no tendrás decenas de mosquitos volando dentro de tu habitación, pero, además, tendrás una iluminación muy romántica, ideal para la recámara matrimonial.

Puedes colocar puntos luminosos en pareas específicas, o bajo tus muebles, para definirlos en la oscuridad, e incluso darles un toque muy elegante y moderno, pero sin la necesidad de un gran sistema de iluminación. Y durante el día aprovecha la luz natural instalando ventanales o puertas corredizas.