¡10 islas de cocinas fantásticas!

¿Qué te gusta más en una cocina? Será las que son grandísimas que parecen una sala de baile. O prefieres una cocina pequeñita donde tengas todo a mano. Creo que en ambos casos puedes salir perdiendo. Ni tan grande ni tan mínima. Te explicamos porque. En una cocina hay que trabajar en distintos puestos , por nombrarlo de alguna forma. ¿ Cuáles son estos lugares? El área de lavado de los vegetales y demás productos, allí también se lavan los utensilios de preparar la comida y después la vajilla y ollas. El área de picar ya sea vegetales o carnes de diferentes tipos. El área de cocción y los diferentes electrodomésticos necesarios para todo el proceso. Como podrás ver y conocerás por la práctica son varias funciones.

Cuando pensamos en una cocina MUY grande creemos que será más cómoda, lo cual NO es cierto. La persona que tiene que trabajar en una cocina así debe hacer muchos viajes entre un puesto de trabajo y otro. Termina cansada de ir de un extremo a otro de esa gran cocina para freír unos huevos y hacer una ensalada. La cocina mínima donde de casualidad cabe una persona no es la ideal tampoco ya que si viene alguien más para ayudarla no cabe… Así que una cocina grande se soluciona con ¡UNA ISLA!, la cocina mínima se soluciona… mudándote.