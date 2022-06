7 geniales ideas para recámaras pequeñas

La lectura nos ayuda a ampliar los límites de la mente, y si lo que tratamos de hacer es construir nuestro propio mundo en una habitación estrecha, entonces los libros nos ayudarán a hacerla más amplia. Además, no importa su grosor, los libros crearán un efecto especial en tu recámara que la hará lucir más amplia, pues pareciera que contiene muchas cosas. Y si crees que no tienes espacio para un libro más, es porque aún no habías visto esta propuesta de Dream Arquitectura y Diseño. Puedes transformar cualquier espacio, desde el hueco bajo la cama, un pedazo de pared, o el techo en un precioso librero, con un sencillo armazón de metal.