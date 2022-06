Estos son los 6 errores más comunes en la decoración de tu casa

Mezclar estilos pueden conducir a una catástrofe cuando no se sabe cómo. Es una aventura, pero no siempre funciona. La mezcla de diferentes colores, texturas, temas, materiales, etc. no siempre es fácil y requiere un poco de tacto para que al final, todo encaje y tenga sentido. Por ello, es importante, investigar bien al respecto, ya sea en internet, en revistas o aquí en homify con la ayuda de nuestros expertos y las miles y miles de imágenes que tenemos disponibles para ti: quiero ver más ideas en homify. Me gusta homify.