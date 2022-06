7 tips para que tu casa no se vea obscura

El uso de espejos en tu hogar es un consejo fantástico para lograr espacios con sensaciones de gran amplitud y con mucha luz. Puedes aplicar este tip de muchas maneras, una de ellas es como lo muestra el trabajo de Arte Decorativo, donde convirtieron una pared normal en una de espejos, la maravilla de esta técnica es que al reflejarse una parte de la casa en el espejo pareciera que existe algo más allá de esa superficie y si a esto le sumamos la luz que entra por un costado toda la habitación se ve trasformada.

Otra manera de emplear este consejo es con espejos grandes pero no del tamaño de la pared, el efecto de amplitud y de iluminación es semejante pero no tan poderoso, puedes utilizarlo en pasillos o recibidores donde se verán espectaculares con marcos de ensueño. ¿Quién dijo que los espejos no podían ser mágicos?