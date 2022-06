6 ideas para tener un patio rústico ¡y sensacional!

Así como los pisos cobran importancia, los muros que rodean tu patio también. Para darle un estilo rústico a los muros prueba con dejar los materiales originales al descubierto, en especial si esos fueron ladrillo rojo o piedra.

Puedes poner un recubrimiento de madera en los muros, atado con piezas de hierro, o también puedes pintar la pared de un color neutro, pero procura que el recubrimiento de la pared no haya sido aplanado, para darle un toque más silvestre. ¡Y hablando de silvestre!, no te preocupes mucho por pequeñas plantas, enredaderas o enverdecimientos naturales, estos le dan mayor textura a tu patio y se ven fabulosos. La ventaja de estos patios es que sus muebles y materiales no son delicados y no es adecuado darles mantenimiento, es mucho mejor mantener los espacios limpios y los adornos sencillos.