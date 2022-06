¡Esta es la casa perfecta para el hombre moderno!

¿Notas algo diferente en el comedor? Si no es así, tal vez no has puesto mucha atención en la imagen. Uno de los puntos destacados del comedor es la mesa; además del acabado en laca de color negro, la mesa es multifuncional, sirviendo también como mesa la mesa de billar.

Los dos excepcionales ambientes inclusive imitan las luces del bar, que normalmente iluminan la mesa de billar. Para realzar la elegancia del estilo despojado del ambiente, la diseñadora de interior, ha elegido unas sillas Ghost del famoso diseñador Phillipe Starck, cuyo diseño fue inspirado en la silla barroca hecha en homenaje al rey Luis XV, en el siglo XVIII.

La silla transparente hecha de policarbonato en su versión sin brazos, tiene una presencia casi imperceptible.

