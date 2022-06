Pasillos y recibidores: ¡6 ideas geniales!

Ahora una idea para esas entradas pequeñitas que pareciera no hay estilo que se adecue a ellas pues sus dimensiones son tan reducidas que no dan cabida para colocar los elementos que caracterizan a determinada vanguardia, pero esa situación quizá era frecuente cuando todavía no surgía aquella decoración que ama la simplicidad y que apela a la idea que entre menos cosas existan en el ambiente, mejor se verá: nos referimos al minimalismo.

Por naturaleza se sabe que los colores blancos hacen a un pequeño entorno más brillante y, a continuación, más amplio, así que sólo restaría colocar algunos detalles coloridos para romper lo monocromático e instalar alguna pieza decorativas muy sofisticada par que le de ese toque de sofisticación que tanto ama el minimalismo.