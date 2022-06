6 ideas para decorar con fotos tu recámara

Nuestra recámara es nuestra gran posesión. Es algo así como nuestro baúl de secretos, nuestro laberinto de emociones, nuestra gran confidente, nuestra mejor amiga y hasta el calabozo de castigo algunas veces. Es por eso que no podemos dejar la decoración de nuestra recámara siempre estática, ni tampoco hacerla a la ligera. Pero a veces llega un punto en el que ya no sabemos cómo decorarla. El tiempo pasa las decoraciones con figuras nos parecen infantiles, los artistas de tus pósters ya no están más de moda, pero quieres darle un poco de personalidad a tu habitación y no sabes cómo. Por suerte te tenemos una gran sugerencia para solucionar este problema: fotos. Así es, puedes colocar tus fotografías favoritas, ya sea que las hayas tomado tú o alguien más, y decorar tu recámara de una forma muy original.

Para no olvidar, esa es una de las principales razones por las que tomamos fotos. Porque algunas veces nuestra memoria no es tan buena, o simplemente porque nos gusta ver materializados los recuerdos más bellos. Paisajes que nos recuerdan lo maravillosa que es la naturaleza, sitios increíbles que logramos conocer en algún viaje, sonrisas de amigos o familiares que nos recuerdan que la felicidad verdadera existe a su lado; y hasta algunos retratos de esas personas que tanto amamos pero que no podemos abrazar todo el tiempo. Cientos de fotos guardadas en el ordenador o en los álbumes familiares, y una recámara que comienza a convertirse en una cueva. No necesitas haber tomado las fotos más artísticas, de hecho con algunos consejos y un poco de creatividad puedes hacerlas parecer una obra de arte. ¡Aquí te decimos cómo!