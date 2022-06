Una casita en el Bosque… ni para Caperucita Roja

No hay nada que brinde la sensación de mayor espacio que la Doble Altura, pero ojo, en la obra de Jorge Regules, no aparece la invención progresista de Le Corbusier en doble altura ocupada por una estancia, por el contrario, Regules se permite liberar el espacio y estas grandes alturas de piso a techo, del doble de lo tradicional – 2.75 mts. – y un poco más, le brindan no solo ligereza a la construcción, sino que permiten que diseño y decoración se den vuelo en materiales que, de no ser por el espacio, podrían resultar pesados y abultados.

Así la chimenea de piedra conversa suave y sencillamente con una mesa de centro en madera de dos colores, un mobiliario curiosamente sobrio que a la vez se vuelve cálido por textiles suaves y la preponderancia de la madera en pisos y mobiliario.