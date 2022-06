10 Fantásticas Cocinas Blancas y Resplandecientes

No eexiste el abuso en el empleo del color blanco en nuestras cocinas, ya que lo podemos combinar en todos los espacios que queramos, pisos, paredes muebles, no importa de que lugar estemos hablando. El color blanco tiene una nobleza que no tienen todos los colores.

El introducir pequeñas notas de color en el ambiente, te aportará variedad cromática, puede ser desde pintar el techo, o colocar un simple pero llamativo bodegón en la isla de tu cocina.

Un frutero es una gran idea, ya que obtendrás variedad de colores en pequeñas cantidades y le darás un toque de frescura y aroma tropical al espacio como el arquitecto Enrique Cabrera.