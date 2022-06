7 ideas para organizar tu clóset ¡eficazmente!

Debes almacenar en un espacio específico a la ropa que aún no has decido si quieres conservar y la que pertenece a otra temporada. No dudes en mantener la ropa que tiene un significado especial, el valor sentimental no tiene precio.

Las prendas que has decidido guardar, son para ser usadas después, por lo que puedes acomodarlas en cajas plásticas o en la parte posterior del clóset, debajo de la cama, o en otra zona de almacenaje en la casa, si cuentas con el espacio.