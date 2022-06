Superficies de cocina: ¡TODO lo que debes saber!

Cierto y Falso. El mito de que el metal no es el mejor material para las cocinas depende mucho del ojo con el que se mire. Para muchos es una de la mejores opciones para esta habitación pues es sumamente resistente al calor, las manchas salen a una velocidad impresionante, los golpes no le hacen daño alguno y como un super regalo extra, es uno de los materiales más higiénicos que puedes encontrar para un espacio como lo es la cocina, pues es donde se crean los alimentos que consumimos. El único pero que se le podría poner al metal es la mínima resistencia a los rayones. Fuera de eso es tan estético y útil que tal vez unos cuantos rayones no nos molesten después de todo.