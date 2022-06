Casas con diseño japonés: ¡6 tips para que luzcan sensacionales!

Se tiene la creencia de que con un poco de agua y un tallado con fuerza suficiente sale cualquier mancha o material pegado de cualquier superficie y en general es muy cierto y lógico pues el agua humedece la superficie o lo que haya quedado pegado, lo reblandece y con cierta fuerza se desvanece o quita. Sin embargo este método milenario de limpieza no toma en cuenta las consecuencias que puede traer hacer eso a largo plazo para las superficies en las que es aplicado.

Como ya comentábamos la madera es esencial en un cuarto japonés y entre los puntos negativos de este material se encuentran su falta de resistencia ante los rayones, el fuego y la humedad, esto último es muy importante porque las maderas que no fueron tratadas adecuadamente tienen a hincharse con la presencia de humedad y con ello a deformarse tanto el material como la estructura en la que fue implementada. Por lo que te recomendamos que en lugar de usar un trapeador húmedo para tu cuarto japonés, recurras a aquellos que poseen aceites especiales para la madera o que consigas este aceite por separado y lo apliques con un trapeador nuevo, así el agua no estropeará el tratamiento y no tendrás de qué preocuparte.