Balcones y terrazas pequeñas: ¡7 ideas fantásticas!

Suelen llamarse muebles inteligentes o multifuncionales, por ejemplo, mesas que se pliegan mientras no las usas o sillas que puedes adaptar a la barandilla para levantarlas cuando lo necesitas y bajarlas cuando no. Todo depende que lo que estés buscando y la función que desees darle a tu balcón. Puedes encontrar una gran variedad de estos muebles en múltiples tiendas de decoración pero toma en cuenta las medidas de tu balcón, no te vayas a pasar.