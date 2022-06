6 Facilísimas Maneras de Darle una Increíble Forma a tu Jardín

Cuando vemos una casa con un jardín bien puesto, seguro pensamos que ahí vive alguien que sabe vivir bien, y que le gusta disfrutar de la vida. También podemos pensar que es alguien organizado, limpio, y que entiende la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. ¿A poco no? Puede ser, pero ¿a poco a tí no te gusta? Bueno, pues para conservar tu césped siempre verde, hay que regarlo regularmente ¡Qué no te dé flojera!

El agua es una excelente idea para darle forma a nuestro jardín y delimitar su espacio. Podemos incluir este elemento, no solo en el riego diario, sino también con un estanque, o una fuente. O si tienes espacio, con una alberca. Por cierto, si quieres tener un estanque en tu jardín, aquí te decimos cómo: Paso por paso: ¡construye tu propio estanque!