Puffs – Poltronas, Beanbags, ¡se le dice al descanso chic!

Puffs, Poltronas, Sillas Sacco o Beanbags (en inglés), ¡todos nos hemos hundido en una de ellas! y nos ha costado trabajo salir de sus entrañas. Y es que su suave superficie y su acolchado relleno, no solo se adaptan a nuestras formas sino que nos abrazan, nos acogen, y no nos dejan ir fácilmente… y no solo lo decimos por su comodidad sino porque de verdad, tratar de salir de una poltrona no es tarea sencilla por la inexistencia de soportes.

Y esa es la característica de la poltrona, la falta se soporte rígido como una silla por ejemplo, y lo que al menos en la década de los setentas, fue recomendado por los doctores a pacientes en recuperación de una cirugía de espalda, y por psicólogos para el tratamiento de integración sensorial en los niños.

¿Qué maravilla no? Y nosotros pensando que solo era una divertida invención resultado de una exitosa casualidad en la década de los sesentas… y para variar, en homify decidimos ver su evolución y brindarte unas cuantas ideas en puffs, poltronas o como quieras llamarles a estas piezas de mobiliario para relajarse y descansar…