9 fachadas con madera ¡modernas y sensacionales!

Una de las corrientes arquitectónicas que no pasa de moda y que, incluso aún hoy en día puede parecer sumamente moderna e innovadora es el estilo Bauhaus, ¡y no por nada! Este estilo se basa en el diseño funcional y sin pretensiones decorativas, teniendo como base el pragmatismo en las funciones, en este caso, de una vivienda, y no sólo la eliminación de detalles.

Esta residencia impresiona con su majestuosidad, su altura destacada por la verticalidad de las ventanas y el acento superior en madera. El gran listón de rojiza madera en la parte más alta de la casa denota la altura de la construcción, la engalana y asciende, como si fuera un elegante listón de seda ciñendo el vestido más elegante. El color destaca sobre el prístino blanco de los muros y entre la verde vegetación del entorno, dándole un toque orgánico y a la vez moderno a la residencia, una bienvenida elegante y única a los habitantes y a sus visitas.