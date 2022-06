6 ideas de puertas y portones para casas modernas

Lo que llama la atención de una cosa y la hace resaltar es su belleza y ¡¿Cuánto más importante es en un portón o puerta de una casa?! Quizás no muchas personas estén invitadas a tu casa, ¿pero cuántas pasan frente a ella diario?

Como ya dijimos, la entrada es una carta de presentación que atrae o repele a los que pasan por ahí todos los días, a tus amigos y a tus familiares. Para que tu puerta intrigue a las personas a entrar, ésta debe ser bella y atractiva. Esto quiere decir: debe ser armónica con tu fachada, debe estar bien cuidada, debe tener buen gusto (aunque esto es sumamente subjetivo) y debe estar bien fabricada y diseñada. Es muy importante que recuerdes que si quieres un portón o puerta moderna, ésta no debe chocar con el resto de tu casa. Es posible conjugar detalles modernos y minimalistas con diseños rústicos o clásicos, pero se debe hacer con mucha maestría y sobriedad, para no arruinar la fachada o no resaltar de manera negativa el portón.