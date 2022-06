Cómo quitar las manchas en la madera ¡de la A a la Z!

En la decoración de una mesa para una fiesta lo último que desearías es una fea mancha en los muebles o en el piso de madera que no se lava fácilmente. Aunque el uso de esteras, posavasos y placas pueden proteger la madera hay algunos líquidos y alimentos que no dejan ninguna mancha si se limpian rápidamente o limpiar con un paño húmedo. Este comedor de estilo rural con encanto ha arreglado con mesa hecha de madera no se mancha con facilidad, pero las velas que se parecen a piezas clásicas de la escultura en el soporte de hierro adornado en el centro de la mesa puede dejar feas manchas de cera sobre la mesa. Proteger el área donde es probable que caiga con una fina lámina de plástico transparente de la cera. Si hay marcas de alimentos y bebidas derramado, sudoración o vasos pequeños rasguños que dejan las personas que arrastran los platos sobre la mesa y luego limpiar con un paño húmedo o dab lejos con mezcla de agua y bicarbonato de sodio.