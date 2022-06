Ideas inteligentes de almacenamiento ¡para espacios pequeños!

Si te has mudado alguna vez, sabrás la cantidad de cosas que uno acumula a lo largo de su vida. Es más, hay personas quienes afirman que tres mudanzas equivales a un incendio por las cosas que uno tiene que dejar en el camino. No es el caso de este libro de ideas, no vamos a dar consejos de mudanza pero sí acerca de cómo almacenar y exhibir nuestros objetos favoritos, sobre todo si vivimos en una casa o departamento pequeño.

Primero lo primero. ¡La limpieza de primavera! Clasifica la ropa de invierno que ya no usarás e inevitablemente te seguirás con todas aquéllas cosas que tenías tiempo sin revisar dentro de los clósets o gabinetes. Si encuentras muchas cosas y no sabes qué hacer con ellas, clasifícalas en tres cajas: Lo que tirarás , Lo que regalarás y Lo que guardaré . Con esta última caja y con las siguientes ideas, dejarás tu casa o departamento como recién decorado.