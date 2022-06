Cómo tener y cuidar un bonsái – 7 pasos

Si ya compraste en el vivero una pequeña planta de alguna variedad preferiblemente muy bien adaptada al clima local, debes empezar por pensar en el trasplante. No se aconseja trasplantarla de una vez a una bandeja muy pequeña. Puedes hacer un primer trasplante a una maceta mediana, cuando ya se haya adaptado entonces si la trasplantas a una bandeja especial para Bonsai. Posteriormente cada 2 o tres años es necesario trasplantarlos dependiendo de la especie y situación de cada ejemplar.

La poda de raíces: hay dos tipos de raíces las de sostén y las de alimento. Debes recortar a la vez parte de las raíces y podar las ramas en una proporción similar. Por lo general se suele hacer esto justo cuando las yemas están hinchadas pero los brotes aún no han abierto. Las raíces se cortan entre 1/3 y 2/3 del total dependiendo si tiene muchas, en algunos casos no es tan necesario. Las que se retiran son las raíces más largas y gruesas que son las de sostén, las de alimento son finas y con pequeños filamentos como cabellos, estas no se deben cortar. En todo caso el volumen de las raíces que se queden debe ser 1/3 superior al volumen de la copa del árbol. Esta es una operación delicada y si no estás seguro de que el Bonsai sobreviva a tu poda de raíces consulta primero con un profesional.