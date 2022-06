¡6 ideas para crear una sala moderna y acogedora!

Y ya que todo está muy cómodo en nuestra sala, no está de más llevar hasta allí una botana, pues no cabe duda que el confort invita a comer alguna postrecito. Para que los aperitivos que quieres degustar no se vuelvan una pesadilla para la pulcritud de la sala, al amueblar no olvides adquirir una mesita muy pequeña que te permita tener cerca todo lo que queridas pero que cuando no se ocupe pase completamente desapercibida.

La firma Ookinhetpaars elige en este diseño una diminuta y bastante sencilla en su forma que es total eficacia para tener la comida muy cerca del sofá, creemos que no le podríamos pedir más.

Ahora ya sabes que hacer para disfrutar tu sala al máximo y es que con estos consejos lograrás mucha comodidad, un entorno lleno con tus cosas predilectas, prevención para el descanso de las visitas y hasta el lugar perfecto para colocar tus antojos, ¿crees que le falte algo más a tu sala?, a nuestro parece le falta algo, ¡que la incluyas en tu agenda!