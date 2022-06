6 Sencillos Consejos para Plantas de interior Bonitas y Resistentes

El pendiente constante porque las plantas que adornan el interior de tu casa se marchiten y mueran pocos días después de que las compraste se alejará pro completo de tu mente después de que conozcan tipos de plantas que parecen haber sido hechas para estar en un lugar cerrado, por supuesto que con los cuidados necesarios ya que no debemos olvidar son seres vivos y necesitan nuestra atención por muy resistentes que parezcan.

Así que si te consideras un desastre con la vegetación quizá no es porque tengas, como se dice coloquialmente: mala mano, sino que no has optado por las especies vegetales más adecuadas para tu casa o para tu ritmo de vida e incluso zona geográfica.

Además cabe señalar que cuidado de las plantas no es una tarea fácil para todo el mundo, ya sea por una cuestión del carácter personal o por un simple problema de horarios. Si te encuentras en una situación así no es necesario renunciar a la presenta de plantas en casa, solo debes conocer bien la especie que eliges, recuerda que cada planta tiene sus propias características y demanda cuidados específicos.