Cocina y comedor juntos: ¡6 tips geniales!

Para que todo está perfecto, debes instalar campanas y extractores de aire para evitar que el humo y grasa maltrate tu precioso mobiliario, y además molesta a la gente con los olores desagradables. La inversión vale la pena, ya que la limpieza será mucho más fácil. Hablando de limpieza, establecer una rutina diaria, semanal y mensual para dar cuenta de las tareas a realizar en tu cocina. No te desanimes limpia a diario cosas como lavar los platos, limpiar la estufa, pasar la escoba y el trapeador no se tarda demasiado tiempo y dejará la cocina perfecta. Cada 15 días, dedícate a hacer una limpieza a fondo en la nevera y reorganiza los gabinetes. Sigue un sistema que favorecerá la vida útil de los productos, de manera que sólo tengas productos en buen estado en ellos. Y una vez al mes, limpia la estufa para que no acumule grasa. Si quieres darle un toque especial a tu cocina, pon arreglos florales en la encimera o en la mesa.