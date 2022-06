6 Ideas para Decorar Casas Modernas Utilizando Color Rojo

La sala de piel en color rojo, por si sola ya es muy elegante, pero si no te atreves a tener unos sofás en este color por miedo a no saber cómo combinarlos con el resto de la decoración, no te preocupes y observa con detalle con la imagen.

Como puedes notar, el resto de los elementos y los acabados, mantiene un tono neutro, como el gris en el piso de cemento pulido, las cortinas a juego con el tono del suelo y los grandes ventanales que permiten la entrada de la luz natural. De esta manera, la combinación neutral de los elementos, ayudan a que la sala modular se convierta en la verdadera protagonista del espacio. Y para hacer aún más cálido el diseño, la presencia de la chimenea, le da el toque extra de temperatura al ambiente.