Corian: ¡Todo lo que debes saber para incluirlo en casa!

El Corian es un material no poroso y resistente a las manchas. Se puede llegar a rayar, y eso se hace más evidente en los colores obscuros, pero los rayones se arreglan puliéndolos con un zacate o con una lija circular. El Corian también es thermo-moldeable, esto significa que se vuelve flexible cuando se le calienta. Por eso puede ser moldeado en ilimitadas formas para usarse en proyectos comerciales y artísticos.

Como el Corian no es un material natural, podemos encontrarlo en tiendas en largos pliegos y así proveernos de una encimera completamente sólida de una sola pieza, sin ningún rastro de uniones. La ventaja de no tenerlas, es que vuelve todo más higiénico ya que es imposible que haya agua filtrándose a través de las uniones, ¡así que no se acumulan bacterias! Es también muy fácil de limpiar y es un material durable que puede ser adecuado para usarse tanto en el exterior como en el interior.