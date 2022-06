Cocinas integrales de madera: ¡7 estilos diferentes!

El estilo vintage crea ambientes acogedores y muy hogareños. A diferencia del colonial, con el cual comparte algunas características como los relieves y las formas curvas, es un poco más relajado e informal. Pero sigue manteniento un toque elegante y antiguo en tu cocina. Para las cocinas integrales con este estilo, no debe faltarnos la combinación de colores. No importa si decidimos colocar el color natural de la madera como primario o secundario, pero siempre debemos darle un toque de color. Y para ello puedes utilizar los colores predominantes del estilo vintage, como rojo, amarillo, azul y naranja, o bien los colores de la temporada 2016, como rosa cuarzo, azul o menta. Y no olvides darle el toque natural, y complementarlo con algunos detalles de cerámica.