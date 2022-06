Prepara el baño para tus invitados con estos sencillos tips

¿Alguna vez has sufrido la desesperación de a salir con una mirada tímida y solicitar papel higiénico? Si la has sentido, seguramente no querrás que nadie más pase por eso, y mucho menos tus invitados. Así que asegúrate de siempre haya papel higiénico en el lugar adecuado y también algunos rollos adicionales a la vista para que los huéspedes pueden utilizarlos si es necesario. Tener un pequeño cuarto de baño no puede ser utilizada como una excusa para no mantener el papel higiénico extra. En este ejemplo de Amanda Pinheiro Design de Interiores, robustas cestas de mimbre con papel higiénico y artículos de higiene personal, junto con un difusor y plantas suavemente perfumadas se han colocado de manera que los usuarios pueden tener todos los elementos esenciales para una experiencia refrescante baño.