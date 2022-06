Jardines frontales: ¡7 ideas, 7 estilos diferentes!

Para iniciar el proyecto hay que tener en cuenta qué tipo de plantas vas a utilizar. Se recomienda no mezclar muchos tipos de flores y follaje para no echar a perder el sentido del equilibrio ambiental. Otro elemento importante es ver el tamaño de la planta para adaptarla al espacio. Si tienes un estilo clásico o rústico en tu hogar te recomendamos plantas altas y un jardín frontal amplio. Y si quieres sacarle más provecho a tu jardín no olvides dejar puertas amplias, ventanales, una terraza un espacio de transición donde puedas sentarte a disfrutarlo.