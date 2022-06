Diseña tu casa como si fueras un arquitecto – ¡6 tips geniales!

¿Estás pensando en diseñar tu propio hogar? ¿Has pedido ayuda de expertos o arquitectos con experiencia para ayudarte a diseñar una casa? Si no has pedido ayuda, entonces te tenemos una excelente noticia. En este libro de ideas te traemos algunas sugerencias que te ayudarán a crear tu primer plan arquitectónico. Este libro de ideas tiene algunas ideas acerca de los conceptos básicos de diseño de casas que incluye diferentes formas, líneas y sombras. Además de eso, también te ayudará a obtener una perspectiva firme de lo que puedes esperar de tu plan arquitectónico. No te asustes, suena bastante complicado pero es más sencillo de lo que parece. Antes de iniciar te recordamos que al momento de diseñar tu hogar debes tomar en cuenta la colocación y posicionamiento de incluso las pequeñas adiciones como puertas y ventanas que juegan un papel importante en cualquier diseño para el hogar.