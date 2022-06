7 tips para crear una recámara con estilo industrial ¡y sensacional!

Una recámara es un pequeño santuario. Un santuario donde adoramos a uno de los dioses más queridos y problemáticos de todos los tiempos: Morfeo. Porque siendo honestos, ¿quién no ama dormir? pero a quién no le ha traído problemas esa relación tan cercan con su cama. Pero la recámara también es un lugar donde se realizan viajes astrales, profecías, viajes en el tiempo y hasta algunos exorcismos. Es ahí donde todas las noches llegamos a hacer un recuento de lo que nos ha pasado en el día, donde decidimos nuestro futuro, y hasta lo que nos vamos poner mañana, y donde nos liberamos de nuestros demonios cuando sentimos que ya no podemos con ellos. Nuestra recámara es como un enorme cofre donde guardamos un gran tesoro: nosotros mismos. Y es por eso que su decoración es tan importante. Necesitamos una decoración que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir reyes de una tierra desconocida, y soberanos poderosos que pueden disponer de todo lo que hay ahí, al menos hasta que alguien nos diga que la ordenemos.

Y nada mejor que una decoración relajante en nuestra habitación. Así podríamos lograr descansar placenteramente e iniciar todos los días con una enorme sonrisa. Normalmente, te recomendaríamos una decoración rústica o minimalista, pero ahora te tenemos una nueva propuesta que, no sólo logrará la tranquilidad de lo rústico y la elegancia de lo minimalista, sino que también te hará estar a la vanguardia en decoración: una recámara con un estilo industrial. Y si quieres saber qué es esto, sus beneficios y lo que necesitas para lograrlo… ¡sólo sigue leyendo!