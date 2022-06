Bardas para jardín – 7 estilos para diferentes tipos de casas

Esta barda es de un estilo muy particular, las gruesas placas de madera colocadas sin una aparente alineación recuerdan a los bloques de piedra que conforman el sitio de Stonehenge en Inglaterra. Y aunque su fin no es el de un espacio astronómico, este estilo de barda guarda con sutileza la división de espacio entre su casa y la de los vecinos. Debido a su irregularidad no cubre todo el espacio por lo definitivamente no se recomienda si lo que buscas es seguridad. Pero posee grandes detalles decorativos y sobre todo creativos.