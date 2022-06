¡Qué tu cocina se vea sensacional! – 11 ideas con azulejos

Decorar una cocina puede ser una tarea un poco más complicada de lo que parece. Necesitamos muchos accesorios, muebles y complementos que deben combinar, ser útiles y hacer que el espacio no luzca desordenado. Y por si fuer poco, también debemos de ocuparnos del asunto de las paredes.

A diferencia de otros cuartos, los materiales y colores que utilicemos en la cocina debemos elegirlos pensando en que es un espacio que está constantemente en contacto con grasas, líquidos difíciles de quitar, cosas calientes y que la decoración debe ser fácil de limpiar y de preferencia que no absorba demasiado ni los olores ni los vapores para que no se manche. Por suerte para nosotros, los azulejos son un material que, gracias a su superficie brillante y el material, son más sencillos de limpiar que una pared lisa, no se manchan de amarillo y además son lindos y divertidos. Y por si no lo crees, aquí te mostramos 10 geniales diseños para que tu cocina luzca absolutamente hermosa.