9 cocinas de madera ¡sensacionales!

Cuando pensamos en comida, siempre se nos vienen a la mente los platillos favoritos que la abuelita, o nuestra mamá cocinaban para nosotros. No sólo por su exquisito sabor, sino también por el valor sentimental. Y si quieres volver a disfrutar de esos ricos alimentos, porque no hacer que no sólo el platico, sino también el ambiente, nos hagan volver a sentirnos consentidos. Cristina Amaral Arquitetura e Interiores nos presenta esta propuesta con recubrimientos de madera en el techo, y un piso tradicional, para lograr un ambiente muy cálido y acogedor. Este tipo de diseños sería ideal para casas de campo.