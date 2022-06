Cabinas de regadera: ¡7 ideas fantásticas!

Architect Your Home

Architect Your Home

Generalmente la cabinas de ducha suelen ser de cristal dado su eficacia de mantener el agua sólo en el lugar deseado, además que son fáciles de limpiar y mantenerse alejadas de todo cúmulo de humedad, hongos y demás aspectos que son una constante, negativa, en los baños.

Que el cristal sea el gran protagonista implica que los tonos llamativos no sean tan comunes en la superficie de la cabina, cosa que no impide llamar al color a figurar, sólo es necesario determinar de qué manera hacerlo.

Como una fabulosa alternativa podemos admirar el trabajo hecho por Architect Your Home, así no nos quedará duda que el color no debe de estar lejos del cuarto de baño, menos aún si luce tan bien como el azulejo veneciano que cubre la parte posterior del espacio dedicado a la regadera.