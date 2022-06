6 camas fantásticas ¡que puedes hacer tú mismo!

¿Siempre has tenido una debilidad por los columpios, o adoras las hamacas? Entonces ¿por qué no construir una cama suspendida impresionante? La verdad no es difícil, el aspecto más importante es asegurarnos de que el techo puede soportar el peso de la estructura y procurar ganchos y cables suficientemente resistentes.

Y después, a armar la estructura, de la siguiente manera:

Una vez fijados a los ganchos en el techo (que te recomendamos comprarlos en una tienda de materiales de construcción), insertamos los cables, que vamos a utilizar para mantener el lecho suspendido. También puede elegir una solución con cuerdas, pero por la seguridad es optar por los cables de acero, aunque después podrías forrarlos con otro material. Procura instalar los cables de forma doble, para reforzar y procura unirlos muy bien a la base utilizando cuatro ganchos adicionales.

Ahora nuestra cama flotante está lista, sólo tenemos que elegir el colchón y probarlo. Si quisiéramos también hacer una cama con altura ajustable, como el modelo propuesto en la imagen, sería necesario disponer de un sistema de poleas y contrapesos para levantar la estructura.