Cielos de luz | Iluminar el techo

Después de un día de trabajo, o un día de paseo, felices, frustrados, emocionados o muy cansados, llegamos a casa y quizá nos recostemos en el sofá, algunos vamos directo a la cama, o habrá los más extraños que se tiren al piso. Donde sea que decidamos tomar un descanso o simplemente estar, la luz son las manos que nos acarician y nos brindan la sensación de comodidad, de calidez, de acogimiento y hay veces hasta de esperanza.

¿Cuántas veces no nos hemos quedando viendo el techo en espera de una solución o una respuesta? El techo es realmente un lienzo en donde escribimos y reescribimos nuestros pensamientos, por lo que la luz debe inspirar no constreñir, calmar no enojar…

Por ello tener un foco pelón no es forma de tratar a la luz. Hay que enmarcarla para que a través de ese marco nos brinde su belleza extraordinaria. Y por supuesto que si el marco es original, no solo hará gala de la luz sino que nos llevará a mundos de fantasía e ilusión incomparables.

Por ello, en homify fuimos con nuestros profesionales para esculcar en sus bolsas mágicas y te mostramos estas ideas para pintar el techo de luz e ilusión.