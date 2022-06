Mesitas de Centro, las Princesas de la Sala

​ Es fascinante pensar que cuando alguien dice mesa, ¡todos entendemos de qué se trata! aunque en nuestras mentes cada quien tenga una visión distinta de mesa, hemos logrado eliminar las discrepancias y entender de qué estamos hablando. Sin embargo, esas mismas discrepancias tienen a veces algo en común, las características básicas que definen un mesa, es decir cuatro platas y una superficie, más o menos. Lo interesante está en cuestionar dichas afirmaciones.

Y es precisamente lo que Duffy London ha hecho con esta creación, la Up Balloon no sólo no tiene cuatro patas, sino que da la sensación de que lo que la sostiene son globos de helio dorados de ensueño, tan ligero que nos hará olvidar que el secreto está en los cordeles de los globos cuyo material de metal son las patas que sostienen la superficie de vidrio.