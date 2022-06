Cómo mantener alejadas las hormigas de la casa ¡y de la cocina!

Si has tenido en tu cocina no sólo hormigas, sino también cucarachas u otros insectos indeseables, entonces tal vez deberías pensar en algunas medidas un poco más drásticas. Utiliza ácido bórico, para terminar con las plagas. Usa un gotero o una jeringa para llegar a todos los rincones, y lograr terminar con las invasiones de insectos. Recuerda que este tipo de químicos no son recomendables si tienes niños cerca, pero te podrán ayudar a tener una hermosa cocina libre de plagas, como este diseño de Carlos Salles Arquitetura e Interiores.